LHJMQ: une tonne de chances ratées, une défaite des Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont encaissé une défaite de 4-3 aux mains des Tigres de Victoriaville, vendredi, au Centre Georges-Vézina. L’équipe du Centre-du-Québec s’est montrée tout simplement plus productive.

Dans un duel confrontant deux équipes de bas de classement, les Sags ont appliqué une pression dès le début du match. Les Tigres étaient débordés, mais cela n’a pas empêchéces derniers de s’inscrire au pointage en premier. Édouard Carrier a profité d’un revirement du capitaine Michaël Pellerin pour calmer les ardeurs des locaux.

Emmanuel Vermette a tenté d’animer le spectacle avec une mise en échec sur un défenseur des visiteurs. Cependant, l’attaquant a été chassé et Victoriaville a doublé son avance. Justin Sullivan a complété un tic-tac-toe parfait en avantage numérique pour faire 2-0. Les hommes de Carl Mallette ont jeté une réelle douche d’eau froide sur les Bleus en inscrivant deux autres buts en fin de premier tiers.

Retour en force

Malgré le pointage, les Sags ont continué de faire du bon travail en territoire offensif. En milieu du second vingt, Julien Hébert a bien cru avoir marqué son premier filet depuis décembre 2021. En revanche, le but a été refusé par les officiels. Quelques instants plus tard, les Saguenéens se sont repris pour faire 4-1 grâce au but de Matteo Mann. L’équipe chicoutimienne est revenue dans le match à l’aide de Félix Bédard qui a sauté sur un retour devant le filet. Le défenseur Matteo Mann a récolté son deuxième point de la soirée sur la séquence.

Michaël Pellerin a permis aux Sags d’y croire en faisant 4-3, alors qu’il restait moins de deux minutes à jouer. Finalement, les Tigres ont tenu le coup pour gagner au compte de 4-3.

Un manque d’opportunisme

Ce ne sont pas les chances qui manquaient pour les représentants du Saguenay. Toutefois, les opportunités ratées ont joué un bien mauvais tour à Chicoutimi. Lors des quatre derniers matchs des Sags, ces derniers ont marqué 3.5 buts en moyenne. De plus, le gardien partant des Tigres, Nathan Darveau, a été solide en arrêtant 35 des 38 lancers dirigés en sa direction.

Les Bleus prendront la route en direction de Victoriaville pour y affronter encore une fois les Tigres le dimanche 10 avril à 16h.

BDV : Les Saguenéens ont subi une panne sèche offensive contre les Tigres, vendredi (Roger Gagnon Archives)