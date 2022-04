Michel Charrette et Jessica Barker à la radio

L’acteur Michel Charette et son amie de longue date, la comédienne Jessica Barker seront à la barre de COPILOTE POUR L’ÉTÉ, l’émission du retour à Rouge FM tout l’été.

Dès le 20 juin l’interprète de Bruno Gagné dans la populaire série District 31 et sa comparse - qui collaborait déjà à l’émission La gang du matin au 107.3 Rouge – recevront un(e) coanimateur(trice différent chaque semaine. Ce pendant neuf semaines, du lundi au jeudi, de 16h à 18h.

C’est la première fois que Michel Charette se retrouvera derrière le micro pour animer une émission de radio. En entrevue avec Le Journal en janvier dernier, il avait justement confié travailler à une émission de radio parlée avec son amie Jessica Barker.

Le documentaire Maman pourquoi tu pleures ? de cette dernière se trouve toujours sur la plateforme Crave.

« Nous voulons offrir aux auditrices et aux auditeurs une émission divertissante, intelligente, sensible, touchante et teintée d’humour, » a expliqué le comédien par voie de communiqué.

L’émission Copilotes pour l’été, dont le concept et les détails seront dévoilés ultérieurement, sera diffusée du lundi au jeudi dès le 20 juin, de 16 h à 18 h.