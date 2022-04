Non, ça ne parle pas français dans les cégeps anglophones

Des anglophones songent à fonder un nouveau parti politique pour rallier les électeurs anglophones s’opposant à la réforme du projet de loi 96 sur la langue française au postsecondaire, a-t-on appris la semaine dernière.

Ce projet de loi a récemment été amendé par le Parti libéral du Québec, afin de contraindre les étudiants anglophones du réseau collégial à suivre au moins trois de leurs cours en français, avant d’obtenir leur diplôme.

Lors de l’étude détaillée du projet de loi 96, le député libéral de D’Arcy-McGee, David Birnbaum, a néanmoins soutenu que les commissions scolaires anglophones vont « au-delà des exigences des régimes pédagogiques [...] en tout ce qui a trait au français langue seconde ».

Si telle est vraiment sa conviction, je l’invite à aller rapidement visiter le cégep anglophone voisin de sa circonscription et d’essayer de tenir une conversation en français avec les étudiants qui le fréquentent. Sa surprise sera probablement immense lorsqu’il constatera que la plupart en sont incapables.

Nous en avons été témoins

J’ai moi-même fait des études collégiales dans un établissement anglophone et j’ai constaté au quotidien l’incapacité flagrante de nombreux de mes pairs, ainsi que de mes professeurs, à s’exprimer en français.

Sans chercher à blâmer les acteurs du réseau, force est de constater que très peu d’efforts sont déployés afin d’encourager et de promouvoir l’apprentissage du français au sein de la communauté scolaire anglophone.

Or, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre les inquiétudes du président de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, à la suite de cette potentielle obligation de suivre trois cours en français pour les étudiants des collèges anglophones.

Le plus sérieusement du monde, il affirme que « cet amendement-là a un effet catastrophique et, de toute évidence, un effet discriminatoire ».

« Il y a des milliers d’étudiants qui seront dans l’incapacité d’être diplômés », ajoute-t-il.

Monsieur Tremblay plaide que plus de 35 % des quelque 29 000 étudiants inscrits dans les cégeps anglophones ont une connaissance trop faible du français pour suivre ces cours.

Une exigence pourtant minimale.

Dominique Anglade semble alors partager son point de vue et annonce mardi dernier vouloir reculer devant l’amendement qu’a fait adopter son propre parti. Il semblerait qu’une pression interne lui ait fait renier ses valeurs nationalistes.

Pourtant, les exigences imposées avec cet amendement ne sont pas très élevées.

Le fait que le tiers des étudiants collégiaux ne soient pas capables de suivre ces cours n’est-il pas la preuve manifeste qu’il est urgent d’imposer des mesures afin de corriger la situation ? J’invite M. Tremblay et Mme Anglade à se demander comment il est possible, en 2022, au Québec, d’obtenir un diplôme collégial sans avoir des compétences minimales en français.

Sans cette initiative, les carrières de ces futurs finissants unilingues anglophones se dérouleront, bien évidemment, en anglais seulement, et mineront à leur façon la place de la langue française, particulièrement dans la métropole [...]

En attendant encore des années avant de passer à l’action, échappons-nous, une fois de plus, une génération complète d’anglophones qui pourraient ainsi s’exprimer correctement en français ?

Est-il si fou de rêver à un Québec où tous peuvent s’exprimer avec aisance dans la langue de Michel Tremblay ?

Photo courtoisie

Mia K. Bellemare

Ex-étudiante d’un cégep anglophone

Étudiante universitaire

Montréal