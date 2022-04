Nouvelles pressions sur Ottawa pour l’ouverture immédiate de la pêche au crabe des neiges dans le Golfe

Les pressions se multiplient auprès de la ministre fédérale des Pêches et des Océans, Joyce Murray, pour qu’elle ouvre dès maintenant la pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent.

Après l’intervention du ministre responsable des pêcheries du Québec, André Lamontagne la semaine dernière, cette fois c’est l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP) qui appelle à une ouverture immédiate de la saison 2022, «compte tenu que l’état des glaces permet une navigation sécuritaire pour la flotte de pêche québécoise».

La pêche est commencée depuis la fin mars dans l’estuaire du Saint-Laurent (zone 17), mais tarde dans le sud du Golfe (zone 12) - où pêchent les crabiers madelinots, gaspésiens et de la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick - parce que la glace y reste plus longtemps.

Le directeur général de l’AQIP, Jean-Paul Gagné, affirme que le plus rapidement on ouvrira la pêche et qu’on retirera les 12 599 casiers des crabiers gaspésiens et madelinots de l’eau, le mieux ce sera pour éviter les interactions avec les baleines noires menacées de disparition. L’arrivée de ces dernières dans le Golfe est imminente.

«Des interactions avec la baleine noire pourraient mettre en danger notre commercialisation du crabe vers les États-Unis, ce qui serait désastreux pour l’économie des régions maritimes du Québec», insiste M. Gagné, faisant référence aux exigences américaines en matière de pêche durable.

Mais, la position de l’AQIP n’est pas partagée du côté néo-brunswickois.

L’Association des crabiers acadiens (ACA) s’oppose à l’ouverture de la saison de pêche parce qu’il reste encore de la glace dans le Golfe, selon son directeur général, Robert Haché.

«C’est probablement pour ça que le MPO a décidé de surseoir à la conférence téléphonique prévue ce [vendredi] matin, pour discuter d’une date d’ouverture, analyse-t-il. Le sud du Golfe n’est pas libre de glace au moment où on se parle. Il y a de la glace proche des Îles-de-la-Madeleine et du Cap Breton et tant qu’il y a de la glace dans le sud du golfe du Saint-Laurent, le ministère n’ouvre pas la pêche parce que les bateaux de pêche ne sont pas assurés contre la glace.»

Cela dit, par solidarité envers leurs confrères du Nouveau-Brunswick, les transformateurs de crabe du Québec s’engagent exceptionnellement à ne pas acheter de crabe des neiges des pêcheurs dans cette province, tant qu’ils n’auront pas tous réussi à prendre la mer.

«Dans ces circonstances spéciales, il y a lieu de respecter les volumes qui sont destinés aux entreprises de transformation du Nouveau-Brunswick où l’état des glaces n’est pas favorable à l’ouverture immédiate de la pêche», indique Jean-Paul Gagné.