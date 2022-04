Roman Josi profitera des fleurs plus tard

Le défenseur Roman Josi vient peut-être d’accomplir un exploit incomparable dans l’histoire des Predators de Nashville, mais il ne prendra pas le temps de savourer ses exploits individuels, en bon capitaine.

En amassant trois mentions d’aide dans la victoire des siens de 3 à 2 sur les Sénateurs d’Ottawa, jeudi soir, le Suisse a établi un record de franchise pour le plus de points en une campagne, avec 87. Josi, doit-on insister, est un défenseur.

Paul Kariya n’a peut-être disputé que deux saisons dans l’uniforme des «Preds», mais celles-ci ont été marquantes. Il détenait jusque-là le record de concession avec une saison de 85 points en 2005-2006.

«Paul Kariya est un joueur incroyable et j’ai grandi en le regardant quand j’étais enfant. Il est un membre du Temple de la renommée; il est un joueur stupéfiant et c’est un peu surréel», a commenté Josi en conférence de presse, après la rencontre.

Tout son entourage lui a lancé des fleurs à la suite de ce match historique, mais ce serait mal connaître l’arrière de 31 ans de penser qu’il s’arrêtera là, surtout que les Predators sont en bonne position pour participer aux séries éliminatoires.

«Peu importe le succès que Roman a, il est le même homme. Il est humble. Il travaille fort. Il est un excellent coéquipier. Il est un joueur que les entraîneurs aiment. Je crois que c’est ce qui le rend spécial et c’est pourquoi il est le capitaine de notre équipe», a raconté l’entraîneur-chef John Hynes.

L’équipe avant tout

Pour preuve, Josi a passé plus de temps à vanter le travail du gardien Juuse Saros, qui a effectué 27 arrêts, plutôt que de parler de lui. Il a aussi souligné le boulot offensif accompli par ses coéquipiers.

«Comme je l’ai déjà dit, j’aime cette équipe, et je reçois beaucoup de points gratuits parce que les gars jouent si bien et qu’ils marquent des buts. Notre avantage numérique fait des merveilles. C’est tellement amusant de faire partie de ce groupe. Tout le monde joue pour l’autre, tout le monde veut bien faire et c’est beaucoup de plaisir», a commenté Josi.

Il n’est que le 10e défenseur de l’histoire à faire plus de 87 points en une campagne. De plus, ses 12 matchs de trois points ou plus sont du jamais vu depuis les 13 d’Al MacInnis en 1990-1991.

«En ce moment, je le vois être tellement constant, être dominant avec la rondelle, dominant sur la patinoire, et faire de gros jeux chaque match, a mentionné l’attaquant Ryan Johansen, qui a marqué contre les Sénateurs. C’est un réel plaisir d’en faire partie et de l’observer, et le meilleur dans tout cela, c’est qu’il est un être humain, une personne et un leader exceptionnel pour notre groupe.»

Josi a 12 matchs pour repousser ce nouveau record. Il est en voie d’atteindre les 100 points, ce qui, chez les défenseurs, n’a été fait que par cinq hommes : Bobby Orr, Denis Potvin, Paul Coffey, Al MacInnis et Brian Leetch.