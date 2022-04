Tentative de meurtre à Montréal: Un homme de 19 ans est arrêté

La police de Montréal a épinglé jeudi soir le suspect qui aurait ouvert le feu sur un homme qui venait le rencontrer pour lui acheter un téléphone cellulaire, la semaine dernière, dans l’est de la métropole.

L’auteur présumé de la tentative de meurtre, un jeune homme de 19 ans, a comparu vendredi après-midi, au palais de justice de Montréal.

Il fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont tentative de meurtre, avoir déchargé une arme à feu et vol qualifié.

Les faits qui sont reprochés à l’accusé se sont produits dans la soirée du 2 avril. Au terme d’une discussion en ligne – par le biais d’un site de petites annonces – le suspect aurait donné rendez-vous à la victime de 26 ans à une adresse située sur la rue Tellier, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

À cet endroit, la victime devait acheter un téléphone cellulaire vendu par le suspect via un site de petites annonces en ligne.

«La victime se présente au rendez-vous vers 19 h et constate que le vendeur est absent et qu’il ne réside pas à l’adresse fournie. En rebroussant chemin, la victime est soudainement menacée en pleine rue par un individu armé lui ordonnant de lui remettre son argent et son cellulaire. Une altercation s’en suit et le suspect tire un projectile en direction de la victime», a détaillé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué.

Atteint à la poitrine, la victime est parvenue à se sauver et à demander de l’aide quelques rues plus loin.

L’homme de 26 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital et a survécu à l’attaque.

Différentes techniques d’enquête ont été utilisées pour réussir à mettre la main au collet de l’auteur présumé de la tentative de meurtre.

Le SPVM a profité de l’occasion pour rappeler aux gens qu’il existe quatre «zones sécurisées» à Montréal afin de compléter des transactions conclues en ligne avec une autre personne.