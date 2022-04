Universités: ne nous laissons pas bluffer

La ministre Danielle McCann vient de présenter un projet de loi sur la liberté universitaire.

Il s’agit de la réponse du gouvernement aux dérives associées à la cancel culture, qui conjugue la censure et l’intimidation sur les campus. Le gouvernement veut envoyer un signal: l’université est un lieu voué à la poursuite de la vérité et au débat intellectuel. Aucun tabou ne saurait s’y imposer.

Aucun groupe, aussi susceptible soit-il dans sa sensibilité, n’est en droit d’interdire les propos qui le vexent.

Enseignants

Ce projet est donc le bienvenu. Il marque une première étape dans la reconquête de l’université.

Mais il ne faut pas se laisser bluffer: il ne pourra pas faire grand-chose si on ne prend pas conscience que la crise de l’université est bien profonde et ne s’explique pas seulement par la présence d’étudiants fanatisés liés à la gauche woke.

La crise de l’université est indissociable de l’idéologisation du corps enseignant, qui transforme trop souvent, en sciences sociales, les salles de classe en salles d’endoctrinement.

Bien des disciplines, en sciences sociales, sont aujourd’hui intellectuellement dégradées. Ceux qui les pratiquent se présentent comme de grands scientifiques: ce sont souvent de pédants militants. Ceux qui résistent à cela sont souvent stigmatisés dans l’université, d’ailleurs.

Cette culture de l’enfermement idéologique est indissociable de processus d’embauche qui permettent à des petites cliques de confisquer des départements et des disciplines universitaires.

Administration

Les chercheurs, et particulièrement les jeunes chercheurs, qui ne répètent pas les poncifs du wokisme (autrefois, on faisait de même avec le marxisme) ne pourront tout simplement pas faire carrière. L’université leur fermera ses portes.

Et cela, sans oublier que l’administration universitaire est désormais convertie au wokisme, à travers l’approche Équité, diversité et inclusion, comme on l’a vu à l’Université Laval.

Résumons: si la reconquête de l’université est un objectif essentiel, on doit s’avouer qu’il prendra probablement une génération.