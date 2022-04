LUSSIER (née Duquette)

Violette



C'est dans la lumière et la douceur que madame Violette Duquette nous a quittés, la main dans celle de son François, samedi le 17 avril 2021. Elle aurait eu 90 ans le 31 août.Épouse de feu Romain Lussier, elle laisse à la terre un riche héritage, soit: ses enfants Roxane (Josée Brousseau), François (Carole Deschênes) et Brigitte (James Lafontaine); ses petits-enfants Marie-Lou, Charlotte et Renaud (François), Ryan et Lisa (Brigitte) ainsi que ses arrière-petits-enfants Jeanne et Marion (Charlotte), Marc-Antoine (Marie-Lou) et Sawyer (Lisa).Elle laisse dans le deuil son fidèle complice des dernières années monsieur Paul Laroche; sa soeur Georgette; ses belles-soeurs Léona (feu Gérard), Aline (feu André), Claudette (feu Jean-Jacques) et Marguerite (feu Michel); d'innombrables neveux et nièces; ses amies de toujours de Hemmingford; ses amies de Québec ainsi que des centaines d'élèves qui lui doivent de savoir lire et compter.Nous remercions chaleureusement le Domaine Saint-Dominique à Québec qui fut sa dernière demeure et l'équipe du troisième qui l'a si bien entourée en lui donnant soins et amour.La famille recevra les condoléances en l'église St-Romain de Hemmingford, le samedi 16 avril 2022 dès 10h, suivi des funérailles à 11h.