DESROCHERS, Armand



À l'hôpital de Granby, le 31 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Armand Desrochers, époux de Mme Francine Godin, demeurant à Granby.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc-André (Kathleen Largy-Nadeau), ses petits-enfants Abraham, Clara May, Adélaïde, son frère Pierre (Madeleine Dumouchel), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et de nombreux amis.En respect des consignes sanitaires en vigueur, la famille recevra les témoignages de sympathie au salon997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2www.famillebessette.comTél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393le vendredi 20 mai de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 21 mai à partir de 9 h, suivis de la célébration de la Parole dès 11 h à la chapelle.En guise de sympathie, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié. Des formulaires seront disponibles au salon ou en ligne.