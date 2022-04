LEMIRE, Patrice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Patrice Lemire, survenu le 25 janvier 2022, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de madame Liliane Aubin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lyne (Alain), ses petites-filles Sandrine (Marco) et Magalie, le soutien familial Richard (Chantal), belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 avril prochain dès 13h à la:Une cérémonie hommage aura lieu dès 16h en la chapelle de la Résidence.- Victor Hugo