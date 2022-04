LAPLANTE, Laurence



À Châteauguay, le 30 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Laurence Laplante, épouse de feu Monsieur Émile Blais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Thérèse), Joanne (Louis) et Carole (Pierre), ses petits-enfants Éric, Caroline, Benoît et Patrick ainsi que leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Germaine et Thérèse, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 avril 2022 de 13 heures à 19 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 19 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Laverdure pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Laurence Laplante.