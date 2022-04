ROBERGE (née Boucher), Rita



Le 4 avril 2022, au Manoir Trinité de Longueuil, est décédée à l'âge de 96 ans, madame Rita Boucher, épouse de feu Louis Roberge.Précédée de ses fils Jacques et Michel (Gisèle), elle laisse dans le deuil ses filles Diane (feu Robert) et Chantal (Jacques), ses petits-enfants Julie, Jonathan (Stéphanie), Anne-Marie (Jean), Louis-Michel (Gabrielle) et Yan, ses arrière-petits-enfants Émalie, Elliot, Elizabeth, Alice et Lily ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 16 avril 2022 dès 12h. Une liturgie de la Parole suivra à 16h au salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.