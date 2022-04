LAMONTAGNE, Jean-Paul



De Pointe-aux-Trembles, le 31 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé à l'Institut de cardiologie de Montréal monsieur Jean-Paul Lamontagne, époux de madame Huguette Beaulieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Marc-André Raymond) et Julie (Benoit Leblanc), ses petites-filles Alexandra et Rosaly Leblanc, son frère Denis et sa soeur Micheline, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 mai de 19h à 22h et le samedi 7 mai de 14h à 17h au :Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.