LAMARCHE GALLANT, Yolande



Notre magnifique maman nous a quittés le 31 mars dernier à Châteauguay.Épouse tendrement aimée de Victor Gallant, Yolande Lamarche Gallant était la mère de Renée (Yves) et Michel (Valérie). Elle adorait ses petits-enfants Chloé et Mathis. Elle laisse derrière elle son frère Luc (Sylvie), ses belles-soeurs Rose (feu René Lévesque) et Madeleine (feu Alexis) et de nombreux neveux, nièces, amis et proches.La famille vous accueillera pour un dernier hommage au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 15 avril de 19h à 21h et le samedi 16 avril de 13h00 à 16h30, suivi de la cérémonie et en la chapelle du complexe et d'un buffet.