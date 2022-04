COMEAU, Lynn



De Blainville, le 4 avril 2022, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Lynn Comeau, épouse de M. Erick Goudreault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Marcel (Suzanne), feu Claudette, Rachel, Claude, feu Paul, Jacques (Suzanne), Guy (Diane) et Pierre (Patty), ses beaux-frères: Carol, Francis, Claudel (Lise) et Yves, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8www.salonsfuneraireguay.comle dimanche 17 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu au salon, la même journée à 20h.