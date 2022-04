GOHIER, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Gohier, survenu le 1 avril 2022, à l'âge de 79 ans, suite à de nombreux problèmes de santé.Il laisse dans le deuil sa fille Anne-Marie Gohier (Stéphane Tremblay), son ex-femme Louise Paré, ses petits-enfants Catherine et Vincent Ferreira, ses soeurs Micheline Gohier (Normand Roy) et Pierrette Gohier (Michel Jodoin), sa belle-soeur Ginette Prud'homme (feu Michel Gohier), son neveu Alain Lafrenière (Patricia Gonzalez), ses nièces Karine Gohier (Ronald Guimond) et Marie-Michèle Gohier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022, de 13 h 30 à 16 h 30 à laUne cérémonie sera célébrée à 16h30, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.