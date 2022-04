VILLEMAIRE, Line



À sa résidence de Laval, le 31 janvier 2022, à l'âge de 61 ans, est décédée Line Villemaire. Elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Marcil.Fille de Marcel Villemaire et feu Gisèle Bourgoin, elle laisse aussi dans le deuil son frère François (Diane), sa soeur Danielle, sa nièce Justine et ses deux filleules Katiana et Marylou.La famille vous accueillera au salon :le samedi 30 avril 2022 de 16h à 21h et le dimanche 1er mai de 10h à 11h30, heure à laquelle débutera la cérémonie de funérailles.