RUSSO, Vincenzo



Avec une profonde tristesse, nous vous annonçons le décès, à Laval, de, le 31 mars 2022.Il laisse dans le deuil son épouse chérie,, ses frères Isidoro et Giuseppe, ses soeurs Angela et Elena, sa belle-soeur Nellina, son beau-frère Pierre Roussin (Louise Larivière) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 16 avril 2022 dès 9h et une célébration sera commémorée à la même place, à 11h dans la chapelle du mausolée.Au lieu des fleurs, un don à la Maison de la Sérénité (soins palliatifs) de Laval serait apprécié.Un merci spécial pour toutes les personnes dévouées qui l'ont accompagnées dans sa maladie.