LABELLE, André



À Châteauguay, le 31 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur André Labelle, époux de feu Gisèle Désilets.Il laisse dans le deuil, sa cousine Louise (Robert), sa belle-soeur Lise (Denis), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 avril 2022 de 13h30 à 16h30, suivi des funérailles à 16h30 au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Verdure pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Anna Laberge, serait apprécié en la mémoire d'André Labelle.