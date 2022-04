MILLETTE, Charles



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 27 mars 2022, est décédé Monsieur Charles Millette à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu Yvette Girouard.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Patrick Reilly) et Stéphane (Lynn Robillard), ses petites-filles : Stéphanie (Yan) et Alexandra (Catherine), ses deux arrière-petits-enfants : Margaux et Romy.Lui survivent également sa soeur : Marielle (Gérard Racine), plusieurs neveux et nièces autres parents et amis.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne seraient appréciés.La famille de Monsieur Charles Millette recevra les condoléances, le vendredi 15 avril 2022 de 18 h à 21 h et le samedi 16 avril à 9 h au Mausolée Lalime du :SAINT-HYACINTHE 450-774-6417 www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 10 h en la Chapelle du Mausolée Lalime.