TURCOTTE (née DOUCET) Lucille

De St-Isidore, le 5 avril 2022, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée Mme Lucille Doucet, épouse de feu André Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Patrice Lazure) et Marie-France (Benoit Rancourt), ses petits-enfants Alexandre et Gabriel (Kayla), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:La famille recevra les condoléances le samedi 23 avril à partir de 10h, en l'église de St-Isidore (673 rue Saint-Regis, St-Isidore J0L 2A0), suivi des funérailles dès 11h.La famille tient à remercier Dre Lemay pour les bons soins prodigués.