PAQUETTE, Jean



Jean Paquette est décédé le 22 mars 2022 au CHSLD Manoir Soleil à Chambly, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 30 dernières années Yolande Desrochers, ses enfants Michel, Marc (Richard), Nanci (Mathieu) et Daniel, Peggy Chartier la mère de ses enfants, ses soeurs Marielle (feu Etienne Sicora) et Madeleine (feu Guy Valiquette), ses petits-enfants Laurence, Camille, Alex, Dalian, Mael, Lili-Rose, Ophélie ainsi que Xavier, Charlotte et Ophélie Larouche, son arrière-petit-fils Louis, sa belle-soeur Danielle Desrochers (feu Paul Curzi), plusieurs neveux, nièces, amis et confrères.Il était le frère de feu André Paquette et de feu Monique Paquette (feu Roland Dumont).La famille tient à exprimer ses plus sincères remerciements au personnel du CHSLD Manoir Soleil pour leur bienveillance, leur humanité et l'excellence des soins prodigués à Jean lors de son bref séjour parmi eux.La famille accueillera parents et amis le samedi 7 mai de 14h à 16h15 au complexe funéraireUne cérémonie-hommage suivra à 16h15.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.