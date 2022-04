PROULX, Laurent



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Laurent, survenu le 11 février 2022, après un courageux combat contre un douloureux cancer.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Lucette Villeneuve, ses enfants Stéphane (Jacinthe), Caroline (Jean-Sébastien) et Jérôme (Geneviève), ses petits-enfants Audrey, Jacinthe, Anne et Laurent Jr, ses frères feu Jacques (Lise), François (Lyne), Mario (Odette) et Gilbert (Pauline), son beau-frère et grand ami qu'il considérait comme son frère, Aurel Villeneuve (Denise), sa chère tante Françoise, ainsi que de nombreux parents et amis.Nous pleurons son départ, mais savons qu'il est maintenant en paix et que sa souffrance est terminée.La famille vous accueillera le samedi 23 avril 2022 dès 12h à la :DESROSIERS & FILS10 RUE DE MARTIGNY ESTSAINT-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Une cérémonie aura lieu à 14h à l'église Saint-Pierre (520 boul. Bourassa, Saint-Jérôme, Qc, J7Y 1X9).