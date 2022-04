BROSSEAU, Fleurette



Le 28 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Fleurette Brosseau, mère de feu Bruno.Elle laisse dans le deuil ses filles Ghislaine (Gilles), Monique (Réal) et Lucie (René), ses petits-enfants Frédéric, Patrick, Mylène, Josianne, Mathieu et Sébastien, ses arrière-petits-enfants Lorie, Maxime, Timothé, Méganne, Samuel, Louka, Ally-Rose et Jade, ses soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le jeudi 14 avril 2022 à partir de 13h, suivi d'une cérémonie à 17h à la chapelle du complexe funéraire.