Aucun vétéran indispensable

Le Canadien met actuellement beaucoup l’accent sur les jeunes, avec raison. En ce moment, aucun attaquant d’expérience n’est indispensable. Il est clair qu’il faut bâtir cette équipe autour de Nick Suzuki et de Cole Caufield, en espérant maintenant repêcher les bons joueurs pour les entourer.

Les choix de première ronde au repêchage assurent la stabilité dans une organisation. Quand un joueur part, un autre doit arriver. Il y a des ajouts au fil des ans avec des échanges et des agents libres, mais les meilleurs de ton équipe doivent être des choix au repêchage.

Quand on regarde la situation à Montréal, les choix de première ronde au repêchage qui livrent la marchandise, ça se résume pas mal à Caufield.

L’organisation sera parmi les premières à parler au repêchage en juillet au Centre Bell et c’est simple, elle n’a plus droit à l’erreur.

Avoir les coudées franches

Tant que la direction aura les mains ligotées, ce sera difficile d’aller chercher les bons joueurs.

Ce que ça signifie, c’est que les nouveaux dirigeants, Jeff Gorton et Kent Hughes, doivent vraiment régler le cas de vétérans comme Carey Price, Brendan Gallagher et Jeff Petry cet été. Ils sont les trois plus hauts salariés du Canadien.

D’autres comme Joel Armia ou Christian Dvorak peuvent aussi partir. Il ne doit pas y avoir d’intouchable, sauf chez les jeunes.

Dans le cas de Price, on attend toujours sa décision à savoir s’il va jouer. On lui a tellement donné de liberté au fil du temps et les choses auraient pu être gérées autrement.

Il a été bon pour l’équipe, mais le Canadien l’a récompensé avec un gros contrat. Les nouveaux dirigeants ne sont pas liés à lui. Il est temps qu’ils lui parlent de leur plan de match en lui disant clairement les choses.

Payés pour le passé

Je regardais Gallagher faire sa petite crise après le match contre Ottawa. Il a voulu montrer qu’il était le vétéran qui protège les jeunes et c’est correct, mais avec le contrat qu’il a signé, il va vite devenir un boulet.

Il n’a pas volé son contrat pour les services qu’il a rendus, mais il a ralenti. Il donne toujours l’impression d’être exténué. Martin St-Louis ne se cache pas pour dire qu’il faut changer sa façon de jouer, mais je doute qu’il puisse changer à son âge. Il ne peut plus jouer avec des gars créatifs comme Suzuki et Caufield.

Quand ces dossiers seront réglés, la nouvelle direction pourra travailler plus librement. On va rétablir une vraie échelle salariale chez le Canadien. Suzuki, qui va devenir le prochain capitaine, sera le mieux payé et après lui, ça va descendre. Plusieurs joueurs ont été payés pour ce qu’ils ont fait, plutôt que ce qu’ils vont faire.

Des mécontents ?

Actuellement, on accorde beaucoup d’importance à la relation entre St-Louis, Suzuki et Caufield. Je me demande si ça ne dérange pas certains vétérans.

Quand je dirigeais les Nordiques et que j’ai décidé que Dale Hunter jouerait à la place de Robbie Ftorek, il y a eu un malaise dans le vestiaire avec les vétérans. Il y a lieu de se demander si le Canadien ne vit pas la même situation.

L’équipe est bien dirigée et n’a plus besoin des vétérans actuels pour donner une tape dans le dos aux jeunes. Ce que ça prend, c’est de vrais bons joueurs de hockey.

Certains jeunes montrent de belles qualités, mais il faudra bien les développer et les entourer. Le Canadien ne pourra pas longtemps passer à côté des séries. Ce n’est pas un marché comme le New Jersey, où ça ne dérange personne.

La division Atlantique est peut-être devenue la meilleure de la ligue avec les Panthers, le Lightning, les Leafs et les Bruins. Même à Ottawa, l’équipe progresse et il n’y a plus de vétérans qui traînent le lunch. Les Sabres ont montré dernièrement qu’ils peuvent être une bonne équipe.

Le Canadien a du pain sur la planche !

— Propos recueillis par Stéphane Cadorette

Les échos de Bergie

Chapeau à Matthews

Jeudi soir, Auston Matthews a battu un record d’équipe en marquant ses 55e et 56e buts de la saison. Rick Vaive détenait la marque à Toronto depuis 1981-1982 et ça ne me rajeunit pas, j’ai coaché contre lui quand il jouait à Sherbrooke dans le junior ! Parlant de Matthews et des Leafs, je souhaite, tout comme pour Connor McDavid avec les Oilers, qu’ils gagnent enfin en séries parce que je ne suis plus capable d’entendre dire qu’ils sont des perdants. Plusieurs l’ont fait longtemps avec Alex Ovechkin. Ça n’a rien à voir ! Ovechkin n’a rien d’un perdant et Matthews non plus. On semble avoir enfin les éléments à Toronto et à Edmonton. Je suis tanné que les gens s’en prennent à des joueurs talentueux comme eux. On ne peut pas associer McDavid ou Matthews au mot loser. Ce sont de grands joueurs.

Défenseur d’exception

Roman Josi, des Predators, va gagner le trophée Norris, remis au meilleur défenseur. Il vient lui aussi de battre un record de franchise avec 87 points. Il mérite aussi le titre de joueur le plus utile, mais la lutte va être serrée avec Jonathan Huberdeau, McDavid et Matthews. Toutes les équipes qui gagnent la coupe misent sur un défenseur extraordinaire, que ce soit Hedman à Tampa, Doughty à Los Angeles, Bourque au Colorado, Potvin avec les Islanders ou le Canadien à l’époque du « Big Three ». Le CH se doit de trouver ce genre de défenseur. Est-ce que ce sera Barron, Harris, Romanov ou Guhle ? On ne les a pas assez vus jouer pour se prononcer. C’est impossible de tout gagner sans un défenseur qui prend le contrôle d’un match.

Huberdeau et Joseph

Je suis vraiment impressionné par Huberdeau en Floride. C’est le meilleur coéquipier qui soit. À la dernière année de Jagr en Floride, il était au bout du rouleau. Il jouait avec Huberdeau et Jonathan ne s’est jamais plaint. Aujourd’hui, il est récompensé. Il a vécu des années de misère avec les Panthers, mais il est maintenant respecté à travers la ligue. Que dire aussi de Mathieu Joseph ? Quelle acquisition pour les Sénateurs ! Il patine, il contrôle la rondelle... Il est extraordinaire et a un bon sens du hockey. Il a enfin beaucoup de temps de glace et il arrive juste à point pour les « Sens ».