Avril, je t’aime

C’est de la diversion. Je la connais la bonne femme Nature. Bipolaire comme ça ne se peut pas, elle essaie de nous mélanger avec ses pluies maladroitement sporadiques ou diluviennes.

Et ciboulot que c’est beau ! Même pas à deux mètres de moi, par la fenêtre de mon bureau, qu’est-ce que je vois ? Des bourgeons. Oui, au bout de branches feluettes, les bulbes mignons et timides qui deviendront des feuilles, et ça, ça vient avec...

Ça vient avec des bernaches qui cacardent en équipe, des abris Tempo qui se plient et disparaissent, des terrasses qui se réinstallent.

Changez les pneus, sortez les motos et à plus les tuques et les Kanuks. J’exagère un peu, mais j’ai quasiment hâte de voir ma première mouche 2022.

Bermudas, Moïto, Margarita, allumons les BBQ et tout deviendra plus fou et doux.

FIN DE LA MISÈRE

Bien sûr, il y aura quelques soubresauts de l’hiver qui a perdu son chemin, mais comme le disent les grands philosophes de la météo québécoise (ou canadienne, selon votre religion), y en reste moins qu’y en restait. Le balai qui déneige, la pelle et les traction aids, s’il vous plaît, veuillez vous avancer vers le cabanon, et soudez vos paupières jusqu’à la fin novembre.

À 38 piasses l’assiette sucrée, on est passé à la cabane à sucre et, ensuite, à nous le beau temps, le golf, la pêche, le vélo, la petite marche tranquille, et mettez de la 15... de la 30 au bout du nez. Il y a le champ de pratique qui me fait de l’œil.

C’est décidé, j’aime mieux la tondeuse que la souffleuse.

BING DANS LE NET

On a beau être de bonne humeur, mais à un moment donné, il faut aller à la pompe à essence.

Frustré de la neige qui ne fond pas à Jonquière, Daniel Gilbert me lance une invitation : « Si le goût de faire de la raquette te pogne, on t’attend, on a tout ce qu’y faut ».

Nouveau dans les CHSLD, des toasts pas de pain !

On dirait que c’est moins sévère depuis qu’Horacio Arruda est devenu agent d’immeuble.

Le ministre Guilbeault serait-il devenu sado-mazout ?

Michael S. Rousseau (Air Canada) peut parler français avec n’importe qui qui ne parle pas français.

Cuisiner sur le BBQ. Quelle belle façon de joindre l’utile à la grillade.

Question au cégep : Justin Trudeau, c’est-tu le fils de l’aéroport ?

Ce que les Russes devraient tirer, c’est leur révérence.

