BÉLANGER, Denise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Denise Bélanger, survenu le 28 mars 2022, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de monsieur Pierre-Paul Maisonneuve.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Catherine (Dan) et Benoit (Marie-Josée), ses petits-enfants Émile-Henri, Léa-Rose, Gabriel, Laurent et Anne, ses frères Claude (Lise), Jacques (Louise) et Pierre (Louise), sa soeur Jocelyne, sa belle-soeur Ginette (Eddy), son beau-frère Réal, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 avril 2022, de 13h à 17h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Cité-de-la-santé de Laval.