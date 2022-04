Bay du nord : le malaise de l’équilibriste Guilbeault

L’annonce du projet Bay du Nord par le gouvernement Trudeau provoque un véritable malaise, particulièrement à la suite des conclusions du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Il y a quelque chose de profondément frustrant pour l’électorat progressiste du pays de voir un parti, sensé être opposé aux politiques résolument propétrole du mouvement conservateur, changer son fusil d’épaule ou jouer à l’équilibriste lorsque vient le temps des décisions.

Votre opinion

Le malaise était évident chez le ministre Guilbeault, durant les entrevues qu’il a données. Le pauvre était incapable de répondre lorsqu’on lui a demandé si lui personnellement – l’ancien écologiste – aurait pris la même décision.

Doutons qu’il aurait pris cette décision, car le projet Bay du Nord nous éloigne encore des cibles environnementales annoncées à peine une semaine avant.

Compromis inacceptable

L’excuse avancée pour justifier ce projet : « il faut représenter les intérêts de TOUS les Canadiens. » C’est bien beau la solidarité ministérielle, mais quand un compromis va à l’encontre des engagements de son propre gouvernement et que cela travestit les responsabilités de protection qui incombe au ministère de l’Environnement, c’est une autre histoire.

L’impression générale de plusieurs citoyens et la tendance lourde que l’on observe, c’est que l’économie prévaut sur l’environnement, et ce, peu importe le gouvernement en place au Canada.

Pourtant, les choix économiques et le respect de l’environnement n’ont pas à s’opposer, ils peuvent cohabiter dans des projets mutuellement bénéfiques. Voilà l’essence des recommandations du GIEC : cesser d’investir ou d’autoriser des projets sans tenir compte des externalités négatives.

La décision malheureuse sur le projet Bay du Nord est un exemple de ce qu’il faut cesser de faire. Au diable les experts indépendants du GIEC et leurs recommandations, on fait de la politique à court terme.

Logique électorale

Tant pis si la cohérence n’est pas au rendez-vous, il faut s’assurer d’être réélu. Cette logique électorale est problématique pour le progressisme en général. Chaque quatre ans, l’électorat progressiste doit faire face au même dilemme : laisser rentrer les conservateurs, qui ne se cachent même pas pour dire qu’il faut privilégier l’économie au détriment de l’environnement. Ou voter pour les libéraux pour... pourquoi au juste ? Parce qu’ils vont au moins nous faire un beau show de boucane ?

La réalité, c’est qu’ils prennent des décisions semblables, simplement plus diluées ou mieux maquillées. Les progressistes sont soit perdants ou un peu moins perdants, mais rarement gagnants. Un pas en avant, deux pas en arrière, et ainsi va la valse !

Cynisme

On se demande ensuite pourquoi la population est désengagée du politique et désabusée des politiciens.

Toute cette histoire offre un constat important : actuellement et depuis trop longtemps, l’environnement et le social sont au service de l’économie, alors que fondamentalement, c’est l’économie qui devrait être au service du social et ce, dans les limites imposées par l’environnement. Bref, l’économie doit servir à maximiser le bien-être, pas à maximiser les profits. Ce paradigme pourrait guider chacune de nos décisions collectives. La croissance à tout prix n’a plus sa place en 2022.

Monsieur Guilbeault, vous rappelez-vous pourquoi vous avez fait le saut en politique ? Était-ce pour jouer le jeu ou pour en changer les règles ?

Alexis Robert-Lacroix, Détenteur d'une maîtrise en environnement