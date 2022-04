Bousculée, une Californienne devient instantanément millionnaire

Une Californienne a eu de la chance dans sa malchance lorsqu’elle est parvenue à devenir millionnaire grâce à une «personne impolie», qui l’a bousculée et lui a fait sélectionner un ticket de grattage qu’elle n’avait pas l’intention d’acheter.

C’est au moment de faire son choix qu’un inconnu lui est rentré dedans et lui a fait appuyer accidentellement sur le mauvais numéro de la machine en novembre dernier, ont expliqué mercredi par communiqué les responsables de la loterie de l’État de Californie.

«Il m’a juste bousculée, n’a rien dit et est sorti comme ça», a expliqué LaQuedra Edwards.

Fâchée de ne pas avoir pu prendre sa sélection habituelle, la dame est repartie vers sa voiture et a commencé à gratter son ticket à 30 $. Elle a alors découvert qu’elle est l’heureuse gagnante de 10 millions $.

«Je n’y croyais pas vraiment au début, mais je me suis retrouvée sur l’autoroute et j’ai continué à regarder [le ticket], et j’ai failli avoir un accident de voiture», a-t-elle plaisanté.

«Je suis encore sous le choc. Tout ce que je me rappelle avoir dit quand j’ai découvert combien j’avais gagné, c’est “Je suis riche!”», a-t-elle continué.

Mme Edwards compte utiliser ses gains en achetant une nouvelle maison et en lançant une organisation à but non lucratif.