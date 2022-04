PARISEAU, Me Gilles



À Montréal, le 24 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé Me Gilles Pariseau.M. Pariseau laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Suzanne, ses enfants Julie (Phasouk), Olivier et Jean-Philippe, ses petits-enfants Émile, Billie et Axelle, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs collègues et amis.Il était un avocat chevronné très respectueux de la magistrature et de ses adversaires. Il a été impliqué à titre de conseiller de l'AADM et ensuite comme Président. Gilles a laissé sa marque partout où il a oeuvré. Loyal et généreux, personne n'oubliera ses mains tendues vers les autres et c'est à notre tour de joindre les nôtres pour lui rendre hommage.La famille vous accueillera le samedi 23 avril de 13h à 16h et de 18h à 21h au salon du complexe:Une cérémonie commémorative sera tenue en sa mémoire à 19h.