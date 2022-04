DÉOM, Émile



À Laval, le 28 décembre 2021, s'est éteint paisiblement à domicile, à l'âge de 88 ans, Monsieur Émile Déom.Il laisse dans le deuil sa grande amie Thérèse Kavanagh, ses enfants Yanick (Julie), Pascal (Catherine), ses petits-enfants Florence, Émile, Henri et Laurier, ses beaux-frères et belles-soeurs.Il manquera également à ses frères: Jean-Paul (Johanne), Jean-Pierre (Monique), René (Anne), Robert (Ghislaine), Bernard, feu Richard (Norah), à ses soeurs: Madeleine et Françoise, à ses neveux et nièces, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ainsi qu'à de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 23 avril 2022 de 13:00h à 14:00h. Une cérémonie religieuse suivra à 14:00h. Le tout se déroulera:5443 BOULEVARD LÉVESQUE EST, LAVAL