BEAUPRÉ, Michel



À Montréal, le dimanche 2 janvier 2022 est décédé, à l'âge de 76 ans, Michel Beaupré, époux de Mme Madeleine Duranleau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nicolas, ses beaux-frères et belles-soeurs Pierre (Josée), Ginette, Michèle (Jean) et Sylvie (Peter), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 14 avril 2022 de 16h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier l'intervenante Pivot et les préposés du CLSC Ahuntsic pour le soutien et les bons soins prodigués.Des dons en sa mémoire à la Société Parkinson Québec seraient grandement appréciés par la famille.