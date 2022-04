BINETTE (LABELLE), Alyne



À St-Jérôme, le 4 avril 2022, est décédée Mme Alyne Labelle, à l'âge de 81 ans, épouse de feu André Binette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (feu Nathalie Mercure) et Brigitte (André Desrosiers), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Jacques Lécuyer (Claudette), ses belles-soeurs Anne-Marie, Jocelyne, Raymonde, Lise et leurs conjoints, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 22 avril 2022 à 11 h à l'église Cathédrale (355 rue St-Georges, St-Jérôme, QC, J7Z 5A9).DESROSIERS & FILS INC.