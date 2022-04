QUESNEL, Rodrigue Raoul



À Montréal, le dimanche 12 avril 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé Rodrigue Raoul Quesnel, époux de feu Carmen Quesnel née Caza.Il laisse dans le deuil sa fille Claude, ses fils Marc et Julien (Sylvie Laperle), ses petits-enfants Nadia, Pascal, Philippe (Tran Lam), Marie-Eve (François-Martin Guillotte) et Olivier (Andréanne Bolduc), ses arrière-petites-filles Florence, Sofia, Léonie, Chloé et Adèle, ses arrière-petits-fils Jules Denver et Kaizen, ses belles-soeurs Ann Margaret Crawford (feu Renaud Caza), Linda Chrétien (feu Yves Caza) et Camille Caza (Fernand Cyr) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Il est prédécédé de ses soeurs Irène (feu Henri Tremblay) et Mariette (feu Fernand Mailloux).Une messe commémorative aura lieu le samedi 23 avril à 11h en l'église de Saint-Anicet.Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient grandement appréciés par la famille.1580 ROUTE 132, SAINT-ANICETLes messages de sympathie peuvent être transmis au: