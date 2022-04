Bistro Hortus: du jardin à l’assiette!

Beaucoup de restaurateurs et de chefs mettent toute l’énergie et l'imagination du monde sur la création de concepts attrayants et charmeurs pour les consommateurs et clients.

Le Bistro Hortus est dans cette lignée d’établissements proposant une cuisine locavore, tellement locale que le toit du restaurant est le jardin de légumes et de fines herbes de son chef/copropriétaire Stéphane Roth. On parle de légumes sur le toit du restaurant, mais aussi, et c’est bien exprimé dans le concept, de miel urbain.

Le chef a pour vocation celle de proposer aux gourmands de Québec, comme aux touristes de passage, une cuisine qui respecte l’environnement, la nature, les produits locaux, le bio et, dans le cas du chef Roth, à qui cela tient vraiment à cœur, la lactofermentation.

Il utilise cette technique ancestrale de conservation qui permet une meilleure digestion, mais sans enlever par ailleurs le goût et la saveur des produits de base. Il a même conçu une série de petits pots que les clients achètent sur place dans le joli bistro, quelle bonne idée! Ses chutney, confitures, gelées... sont impeccables.

La nature dans le pot, comme on dit. Côté menu, le chef et son équipe proposent des plats connus et reconnus, il les interprète de façon à y apporter un peu de nouveauté et il s'assure que l'œil est aussi séduit que le palais.

Outre les produits qu’il aime produire et mettre en pot, le chef s’approvisionne en très grande majorité auprès des petits producteurs locaux avec lesquels il collabore parfois aussi, ne serait-ce que pour compléter son panier de légumes, à cause du petit volume possible sur le toit. Des produits de Charlevoix, de l'île d’Orléans, des Éboulements...

Pour ma part, j’ai particulièrement aimé le tartare de doré servi avec la délicate moutarde de cassis de la vinaigrerie Du Capitaine. L'assaisonnement est parfait, le poisson incroyablement frais, tendre comme une caresse: je me délecte de cette simple préparation qui va droit au but. Je dois souligner aussi les desserts qui sont dignes de mention, comme la crème brûlée au miel de notre toit et chocolat blanc ainsi que le gâteau au chocolat sans gluten et sans lactose. Ne manquez pas de déguster le miel à la table, c’est ludique et très bon.

Pour votre prochaine visite à Québec, si vous voulez manger nature, pensez faire une visite au Bistro Hortus, qui signifie «jardin» en latin.

Bistro Hortus

1190, rue Saint-Jean

Québec G1R 1S6

Téléphone: (418) 692-5524