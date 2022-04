Canadien: pas de presse pour Price

La blessure de Jake Allen ne fera pas en sorte que Carey Price reviendra au jeu plus rapidement, foi de Martin St-Louis.

« Je ne crois pas que c’est une porte qui s’ouvre pour Carey. Quand Carey sera prêt, il jouera, peu importe la situation avec Jake. On ne précipitera pas le retour de Carey. On va suivre le processus », a tranché l’entraîneur-chef du Canadien après la rencontre.

St-Louis n’avait pas de détails concernant la nature de la blessure au bas du corps subie par Allen. Il a simplement mentionné qu’on évaluera son état de santé aujourd’hui.

Déjà, plusieurs présumaient que Price pourrait être de retour demain soir, face aux Jets, au Centre Bell. Il ne faudrait cependant pas sauter aux conclusions simplement parce que Allen a subi une autre déveine.

Quoi qu’il en soit, difficile de ne pas se sentir mal pour Allen. La guigne s’acharne sur le pauvre gardien, qui a déjà raté 32 matchs cette saison en raison de blessures. Avant de tomber au combat, il était criblé de rondelles.

« Il a été bon de bonne heure ! », a souligné St-Louis. Mais on est resté dans le match. Monty (Samuel Montambeault) nous a donné un très bon match en relève de Jake. Je suis content de la manière qu’on s’est battu. On n’a pas eu le résultat qu’on voulait, mais on s’est donné une chance et on a tué de grosses punitions. »

En effet, le jeu de puissance de Toronto, qui loge au premier rang dans la LNH, a été blanchi. Le Canadien a d’ailleurs bien paru sur une séquence à trois contre cinq au dernier engagement.

Dur d’être gardien

Pour le Canadien, la charge de travail des gardiens est définitivement ardue par les temps qui courent. Il s’agissait d’un 12e match de suite avec au moins 30 tirs accordés.

Lors de sept des 10 dernières rencontres, le compteur a même affiché 40 tirs ou plus.

Dans ce contexte, Samuel Montambeault a fort bien paru en s'amenant en relève à Jake Allen.

Sautant à froid dans la mêlée contre la redoutable offensive des Leafs, il a cédé sur le premier lancer contre lui, mais s’est ensuite bien ressaisi.

« Il s’est calmé après le premier tir. Il a été une grosse raison qui explique pourquoi on est resté dans le match », a encensé St-Louis.

C’est tout à l’honneur du gardien québécois, qui prenait part à son deuxième match seulement depuis le 17 mars.

Fin de saison pour Drouin

St-Louis a par ailleurs confirmé que Jonathan Drouin avait subi une opération au poignet.

Sa saison est terminée, mais impossible pour le moment de confirmer qu’il sera de retour à 100 % au camp d’entraînement, selon le pilote.

« Je n’ai aucune idée. Tout ce que je sais, c’est qu’il a été opéré. Je n’ai pas la moindre idée de la durée de son absence », a soupiré St-Louis.