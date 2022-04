Charles Hamelin prêt pour sa dernière course

Tout est maintenant en place pour que le scénario de rêve s’écrive devant nos yeux cet après-midi à l’occasion de la dernière course en carrière de Charles Hamelin.

Sans forcer la note, le relais 5000 m canadien composé de Pascal Dion, Steven Dubois, Maxime Laoun et Hamelin a assuré sa place en finale en terminant au deuxième rang de sa demi-finale derrière les Pays-Bas.

« L’objectif était de sécuriser notre place en finale sans se battre pour rien, a expliqué Hamelin qui disputait sa première course du championnat mondial. Nous n’étions que trois pays et il y en avait un (la France) moins fort. On a augmenté la vitesse pour s’assurer qu’ils ne soient pas en mesure de suivre et qu’on puisse terminer la course sans crainte. »

Perte d’équilibre

Hamelin a eu une légère perte d’équilibre avec quelques tours à faire, mais il assure qu’il n’y avait rien d’inquiétant. « Je n’ai pas bien rentré dans le virage et la glace était maganée un peu, a-t-il raconté. Il n’y avait rien de dangereux. Je voulais éviter de perdre trop de vitesse et de pousser Maxime (Laoun). »

En famille dans les gradins

Hamelin avait préféré faire l’impasse sur les épreuves individuelles, ce qui lui a permis de pleinement profiter de sa journée avec sa famille.

« Le futur du patinage de vitesse canadien est maintenant et c’était préférable que les jeunes puissent vivre un championnat mondial à la maison, a-t-il souligné. Ça n’arrive pas souvent dans une carrière et j’ai eu la chance de le vivre dans le passé. Ça m’a fait grand plaisir de céder ma place à Jordan (Pierre-Gilles) qui va se souvenir longtemps de ce mondial. »

« J’ai savouré chaque moment dans les gradins avec ma famille et mes coéquipiers qui ne couraient pas, ce qui n’aurait pas été possible si j’avais fait six courses, de poursuivre le sextuple médaillé olympique. J’encourageais les gars et les filles. Ce soir (samedi), je vais passer du temps en famille et faire un gros dodo. »

Hamelin a pleinement goûté le plaisir de retrouver les amateurs.

« C’était magique, a-t-il résumé. Ça fait longtemps qu’on n’avait pas eu d’encouragements et j’avais des frissons. C’est super de sentir le support des partisans. Les cris de la foule m’ont démontré pourquoi j’ai tant aimé mon sport. Je ne peux pas demander mieux. »

Malgré la fébrilité entourant son départ à la retraite et le temps passé en famille, Hamelin assure qu’il garde les yeux sur la cible.

L’objectif est de répéter l’or gagné à Pékin. « Je vis le moment présent. Quand j’ai un objectif en tête, c’est difficile de me faire dévier. »

Le relais féminin 3000 m a aussi obtenu son billet pour la finale A. Les Canadiennes ont terminé au deuxième rang de leur vague derrière les Coréennes et tenteront de faire oublier leur décevante 4e place aux Jeux alors qu’un échange difficile dans le dernier relais avait bousillé leurs chances de podium.

Une 1re médaille au mondial pour Pascal Dion

Pascal Dion a remporté sa première médaille en carrière au championnat mondial en terminant en 2e place du 1500 m.

Meneur pendant une bonne partie de la course, Dion s’est fait dépasser par Shaoang Liu, qui a touché l’or. Dominant depuis son arrivée à Montréal, le Hongrois trône fin seul au sommet du classement cumulatif avec 68 points en vertu de ses deux victoires. Dion suit au 2e rang, à égalité avec le Belge Stijn Desmet.

« Ce n’est pas rien de remporter ma première médaille au championnat mondial, a souligné le champion de la Coupe du monde sur 1000 m. Avant cette année, je n’avais qu’une seule médaille en Coupe du monde. Je ne peux pas demander mieux comme saison. »

Après des résultats sous ses attentes aux Jeux olympiques de Pékin, Dion savourait encore plus sa médaille d’argent. « Remporter une médaille au mondial signifie beaucoup pour moi, a-t-il exprimé. Ça prouve que je n’ai pas connu une aussi bonne saison par chance. Certains se questionnaient si j’allais être capable de revenir en force après mes performances aux Jeux et la baisse de motivation reliée au report des mondiaux. Ça fait du bien d’être de retour. »

Au deuxième rang du classement cumulatif, Dion laissera tout sur la glace, dimanche, alors que le 1000 m, la super finale et le relais 5000m seront au programme. « Je vais avoir la motivation de tout donner. »

Journée à oublier pour Dubois

Victime d’une chute en demi-finale sur 1500 m, Steven Dubois a dû se contenter de la finale B sur 500 m. Parti de l’extérieur, le triple médaillé des Jeux de Pékin n’a jamais été en mesure de se faufiler en avant.

En finale B du 500 m, remportée par son coéquipier Dion, Dubois a perdu pied au départ pour conclure en 3e place. « Je suis déçu des résultats, mais je ne pouvais rien y faire, a-t-il souligné. Au 1500 m, je me suis fait accrocher une lame par-derrière. Je ne pouvais pas faire grand-chose. J’étais en bonne position avant de tomber. Sur 500 m, je suis parti en 4e place et je me suis fait bloquer à deux reprises. C’est frustrant de ne pas avoir été capable de faire ce que je voulais faire. »

De son côté, Jordan Pierre-Gilles a chuté en demi-finale du 500 m et pris le 3e rang de la finale B du 1500 m. « Je suis quand même passé près de me qualifier pour la finale sur 1500 m qui n’est pas ma meilleure épreuve, mais c’est plus désolant au 500 m, a-t-il raconté. Je me sentais en super forme, je croyais que je pouvais me rendre très loin, mais je suis tombé. »