Conçus pour chasser les glouglous

L’arme à feu la plus populaire pour intercepter les dindons sauvages est sans contredit le bon vieux 12.

• À lire aussi: La fabrication des calls

Plusieurs chasseurs se serviront de leur fusil spécialement adapté pour la chasse aux oiseaux migrateurs ou aux petits gibiers pour projeter des grenailles de taille 4, 5 ou 6 en direction de ces grands gibiers ailés.

Lors d’une récente visite chez Dante Sports, rue Saint-Dominique, à Montréal, Rudy Vendittelli m’a présenté deux fusils de calibre 12 spécialement conçus pour vous aider à effectuer des tirs plus groupés, donc encore plus létaux, sur les gallinacés de grande taille.

Pompeux

Photo courtoisie

Le nouveau Winchester SXP Long Beard à pompe se démarque par son allure distincte et son fini camouflage Moossy Oak Obsession. Il est présenté avec une crosse synthétique dotée d’une poignée-pistolet. Sa surface est texturée afin d’offrir une prise en main et une tenue optimale. D’une longueur totale de 43 po (109,2 cm), il est proposé avec un canon de 24 po (61 cm) avec une bande ventilée et deux buscs afin que le chasseur puisse maximiser le confort et la montée à la joue lors des tirs. Le coussinet amortisseur Inflex réduit l’impact de façon significative lors de la mise à feu. L’étrangleur Invector-Plus Extra-Full, pour sa part, resserre le diamètre des gerbes de projectiles et les mires ajustables TruGlo en fibre optique assurent une bonne visée. Chambré 3 1/2”, ce SPX peut emmagasiner jusqu’à quatre cartouches de 2 3/4”. D’un poids de 7 1⁄4 lb, celui dont le nom fait allusion à la taille de la barbe d’un dindon se transporte facilement jusqu’à votre site de chasse.

Casseux

Photo courtoisie

Le moins qu’on puisse dire du Cynergy Ultimate Turkey Mossy Oak Bottomland de Browning, c’est qu’il a de la gueule et du style. Ce superposé offert avec des canons de 24 ou de 26 po (61 ou 66 cm) est muni d’une crosse et d’un fût texturé pour accroître la poigne lorsqu’on est sur le terrain. Son appuie-joue incorporé rehausse non seulement le positionnement de l’arme lorsque vous ciblez un gibier ailé, mais également le look général du fusil. Le coussin anti-recul Cynergy Inflex a un design qui inspire vraiment confiance et qui assure une réduction de la poussée sur l’épaule après un coup de feu. Il dispose aussi d’un rail Picatinny destiné à recevoir une lunette de visée et au sein duquel est intégrée une mire arrière Marble Arms Bullseye à double rond. Il y en a également une à l’avant en fibre optique. Le nemrod peut se servir de cartouches de 3 1/2” qu’il peut tirer dans plusieurs types de patronages grâce aux cinq étrangleurs externes allant de Full à Ultimate Turkey.