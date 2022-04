GRAVEL, Mario



À Châteauguay, le 28 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Mario Gravel, époux de Mme Valma Gravel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Luc (Chantal Daigneault), ses petits-enfants Sandrine et Mathis ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai de 13h à 17h, suivi de la mise en place de l'urne au columbarium du complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLa famille désire remercier la préposée en oncologie de l'Hôpital Anna-Laberge Mme Karine Lefort pour les bons soins et son support.