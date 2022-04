HOUDE, Sylvain



À Montréal, le 31 mars 2022, à l'âge de 52 ans, est décédé Monsieur Sylvain Houde, fils de Yves Houde et de Nicole Savard.Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Martin, sa nièce Jade et son neveu Sean ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréalle dimanche 17 avril 2022 de 9h à 13h suivi d'une cérémonie en la chapelle à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.