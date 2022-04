Élection présidentielle: les Français de Montréal font entendre leur voix

Le temps gris et la longue file d’attente autour du Palais des congrès n’ont pas découragé les Français de Montréal de venir déposer leur bulletin de vote, samedi, pour le premier tour de l'élection présidentielle française.

Des personnes étaient même présentes depuis 7h, soit deux heures avant l’ouverture du vote, pour être sûres de ne pas revivre le cauchemar de la dernière élection présidentielle (2017).

«On a fait quatre heures d’attente il y a cinq ans, donc on se dit qu’on est encore dans les temps», a témoigné en souriant Maëlle Amsellem, qui patientait déjà depuis plus d’une heure.

Si certains sont heureux de voir l'enthousiasme de compatriotes pour cette élection, d’autres craignent que l’attente ne joue sur leur manque de motivation.

«J’ai des copains qui ne viennent pas voter parce que c’est trop long. Ça pourrait en décourager, c’est certain», a mentionné Jérôme Cucurou, qui venait voter dans la métropole pour la première fois.

Le consulat de France de Montréal a pris toutes les dispositions pour éviter une trop longue attente, en choisissant un lieu avec une grande capacité d’accueil et en ajoutant plus d’une dizaine de bureaux de vote.

Mais les Français présents se sont armés de patience pour faire valoir leur droit de vote, d’autant plus que leur intérêt pour la campagne électorale n’a pas diminué à l’étranger.

L’écart dans les plus récents sondages s’était d’ailleurs resserré entre le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, laissant présager un scénario qui pourrait être semblable à celui de 2017, avec ces deux candidats au second tour.

Le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, avait amorcé une progression dans les intentions de vote, se plaçant devant le candidat très controversé de l’extrême droite, Éric Zemmour.

Rappelons que les Français ont le choix également entre Valérie Pécresse (Les Républicains) et Anne Hidalgo (Parti socialiste), candidates des partis qui étaient les plus établis encore il y a quelques années, mais dont l’intérêt s’est terni dernièrement. En tout, 12 candidats sont en lice pour accéder au plus haut poste de pouvoir.

«C’est un peu l’élection de la dernière chance. Un des thèmes majeurs, c’est quand même l’environnement, et avec le dernier rapport du GIEC qui nous donne trois ans, c’est un peu maintenant ou jamais», a souligné Julia Fortin Moreau, une jeune femme de 27 ans.

«Il y a pas mal de gens qui n’ont pas voté il y a cinq ans et qui sont là aujourd’hui. Ç’a un peu réveillé tout le monde tout ce qui s’est passé avec la COVID, et en ce moment l’Ukraine», a affirmé Mme Amsellem, qui vit à Montréal depuis une dizaine d’années.

Et le peu de campagne électorale mené par les candidats en France, par rapport à l'activité des autres présidentielles, n’a pas rendu le choix facile aux électeurs.

«Même maintenant, je suis peut-être à 1h30 de pouvoir voter, je suis encore en train de décider, parce que cette année, il n’y a pas eu de grand débat officiel», a mentionné Maëlle Amsellem.

Les Français présents étaient tout de même tous d’accord sur un point: ils se devaient de faire leur devoir de citoyen pour le pays qui les a vus grandir.

«C’est un événement politique et social, l’ambiance est bonne et les gens sont heureux d’être là», a résumé Loïc Huyghues, à quelques minutes de déposer son bulletin de vote.

L'élection présidentielle française en bref

– Le président de la République française est élu pour un mandat de cinq ans (quinquennat).

– Les candidats qui souhaitent se présenter doivent avant tout réunir 500 parrainages d’élus.

– Le président est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire à la majorité absolue des votes exprimés par les électeurs.

– Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour doit être tenu 14 jours plus tard.

– Le vote a lieu le dimanche en France métropolitaine, mais il se tient la veille dans les bureaux de vote situés à l’étranger.

Les bureaux de vote du consulat de France de Montréal en chiffres

– 67 132 Français inscrits au consulat de Montréal en 2022;

– 39 bureaux de vote (contre 24 bureaux en 2017);

– 4000 procurations envoyées pour le 1er tour de l’élection;

– Plus de 90% des inscrits à ce consulat vivent à Montréal;

– 40% de taux de participation au 1er tour en 2017.