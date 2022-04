Explorer le Marais de la Rivière-aux-Cerises

Après avoir marché un peu dans la gadoue ou dans la boue, on se retrouve les pieds bien au sec sur une passerelle reliant le Centre d’interprétation du marais et les abords de la ville de Magog. En arrière-plan se dresse le mont Orford.

La passerelle sur pilotis s’étire sur 1,2 km. C’est l’une des plus longues au Québec.

Facile d’accès

On s’y rend en partance du stationnement de la rue Dumoulin ou par des sentiers du côté du centre d’interprétation. Se trouvant sur le sentier du Pionnier, la passerelle traverse la rivière aux Cerises, laquelle rejoint le lac Memphrémagog.

Prévoyez une heure ou deux pour le trajet total aller-retour, selon votre rythme. Une fois passée la fonte des neiges et une fois les sentiers durcis, c’est même accessible avec un fauteuil roulant. Si on part du centre d’interprétation, il y a toutefois une petite pente à monter.

Vraiment unique, le parcours traverse boisés,v marais et tourbières. La passerelle nous fait explorer un territoire qui serait en grande partie inaccessible, tout en permettant d’éviter le piétinement du sol particulièrement fragile en milieu humide.

Un joyau protégé

Dire que le marais de la Rivière-aux-Cerises a failli être détruit par la mise en place d’un dépotoir dans les années 1950 et 1960. Mais le marais a finalement été sauvé des eaux.

Abritant une grande variété d’oiseaux, de mammifères et d’amphibiens, le territoire a été sauvegardé grâce à son acquisition par la Ville de Magog, avec le soutien de la Fondation de la faune du Québec. L’organisme Les Amis du marais de la Rivière-aux-Cerises (LAMRAC) en assure la gestion.

Entre Ciel et Terre

Tel est le nom de l’exposition permanente mettant en valeur une remarquable collection de sculptures d’oiseaux, don de Paul Desmarais et de son épouse, Hélène. La collection au Centre d’interprétation du marais – Espace muséal Desmarais occupe une grande salle bénéficiant de la lumière du jour.

On y retrouve plusieurs oiseaux rares et menacés, dont le petit blongios nichant au marais. D’un réalisme saisissant, les 21 pièces ont été sculptées par l’artiste Louis St-Cyr et peintes par Brenda Fry. Art et nature ne sauraient être en plus belle harmonie.

MARAIS DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES

Sentiers : 5 km

5 km Frais d’entrée : gratuit

gratuit Stationnement : 2,50 $ l’heure, 10 $ par jour

2,50 $ l’heure, 10 $ par jour Centre d’interprétation et exposition : du mercredi au dimanche entre 10 h et 16 h

★ maraisauxcerises.com

