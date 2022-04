DION (née CROTEAU), Noëlla



À Montréal, le 2 avril 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Noëlla Dion. Elle rejoint son époux Jacques Dion.Elle laisse dans le deuil ses filles Hélène (Jacques), Lucie (Jacques), Claudine (Jean-Marie), Martine (Daniel), ses petites-filles Véronique, Judith, Karine, Vanessa, Odile, Maude, Audrey et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Marcelle et Jeannine, ses belles-soeurs Louise et Ghislaine, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 23 avril de 13h à 16h, une cérémonie aura lieu au salon à 16h.Le lien pour visionner la cérémonie en direct sera disponible sous peu sur le site web de Memoria.