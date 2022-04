GIRARD (née LAFOND), Lise



À Montréal, le samedi 2 avril 2022 est décédée, à l'âge de 82 ans, Lise Lafond, épouse de feu Bernard Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Geneviève) et Lyne (Jean-Yves); ses petits-enfants Priscilla, Sonia, Mélissa, Émylie, Katheryne, Francis, Elsy et Philippe; plusieurs arrière-petits-enfants, son neveu Stéphane (Marilyne), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 14 avril 2022 de 9h à 14h, suivi des funérailles au même endroit, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.