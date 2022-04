BOUTIN, Rita



À Brossard, le 29 mars, à l'âge de 87 ans est décédée Rita Boutin.Elle laisse dans le deuil son époux Alain Leduc, ses soeurs Jeanne (feu Martin Thibodeau) et Yvette (Jean-Louis Caron), ses beaux-frères Pierre Leduc (feu Solange Lajeunesse) et feu Jean Leduc (Monique Jean), ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900samedi le 23 avril 2022 de 13:00 à 16:00. Les funérailles auront lieu le samedi 23 avril 2022 à 15:00.