MAINVILLE, Normand

À Laval, le 5 avril 2022, à l'aube de ses 77 ans Normand s'est éteint paisiblement aux côtés de l'amour de sa vie, son épouse Marie Vallières.Fils de feus Wilfrid Schiltz-Mainville et Rose-Alma Dufresne, petit frère de feu Robert, il laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle (André) et Éric (Marjorie), ses petits-enfants Marie-Andrée, Laurent, Jenève et Félix, ses frères et soeurs Huguette, Rollande, Jacques (Lise) et Ubald, ses beaux-frères et belles-soeurs, feu Louise (André), Guy, Carole (Michel) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 avril de 11 heures à 14 heures au complexe funéraire:450-473-5934 www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi le 16 avril, à 14 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier son infirmière Line Duhamel pour sa grande délicatesse ainsi que pour son dévouement. Également un merci spécial à l'équipe de l'unité palliative de la Cité de la santé de Laval.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation des soins palliatifs de la cité de la santé et ou à la fondation du cancer des Cèdres du CUSM.