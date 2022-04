La CAQ blessée : quel effet sur le vote de lundi ?

C’est une CAQ blessée qui affrontera les urnes lundi prochain.

Aucune des dernières semaines n’a vraiment été bonne pour elle, comme me le soulignait mon collègue Rémi Nadeau à Qub, hier.

Il serait surprenant que cela n’ait aucun effet sur le vote de lundi.

Herron

Je dis « blessée » d’abord et avant tout à cause des nombreuses informations sur l’hécatombe au CHSLD Herron, en 2020.

Pour cette raison, la ministre des Aînés Marguerite Blais a subi un feu nourri toute la semaine.

Son ancien collègue, le libéral Pierre Arcand, pourtant pas reconnu pour être un franc-tireur, a lancé jeudi l’attaque la plus véhémente : « Qu’est-ce qu’elle a fait ? Comment peut-elle avoir été à ce point incompétente ? »

La veille, la péquiste Véronique Hivon, surtout réputée pour son ouverture transpartisane, s’était aussi montrée assassine. Le livre des règlements de l’Assemblée nationale en main, elle avait cité la définition de la « responsabilité ministérielle ».

Puis elle lança : « Moi, je le sais que la ministre, elle a du cœur, ce n’est pas ça qui est en cause. Elle a visité 100 CHSLD, elle a dit que c’était important, les aînés. Mais à quoi ça sert, tout ça, si on n’assume pas nos responsabilités comme ministre ? »

Marguerite Blais a, grâce à sa notoriété, toujours tiré vers le haut les partis pour lesquels elle s’est présentée. Dans Marie-Victorin, ce pourrait bien être l’inverse. Et ce, malgré ses justifications, du type « le feu était pris partout », que bien des Québécois accepteront.

Aux yeux de certains électeurs, c’est la crédibilité du gouvernement en matière de gestion de la santé (milieu dont est issue la candidate caquiste Shirley Dorismond), mais aussi de gestion de crise, que cet épisode pourrait avoir minée. Deux aspects qui avaient propulsé la CAQ, depuis le début de la pandémie, dans les intentions de vote.

Sans compter que les fatigués de la pandémie, vaguement ou totalement « antivax-antimasques », anti-mesures sanitaires, se tourneront vraisemblablement vers le Parti conservateur. Plusieurs d’entre eux ont probablement voté CAQ jadis... ou les autres n’avaient jamais voté. Voteront-ils ?

Le tramway

Les atermoiements de la CAQ sur le projet de tramway de Québec pourraient aussi lui nuire, lundi.

Non seulement parce que dans Marie-Victorin, les enjeux de transport en commun sont déterminants. Mais en plus, ce débat au sein même du gouvernement, tranché par le premier ministre, aura sans doute cristallisé l’impression, chez certains, d’un gouvernement en retard d’une bataille, obsédé par les voitures.

Taux de participation

On me rétorquera que ces événements politiques récents auront surtout marqué ceux qui suivent la politique attentivement. Et que ce n’est pas le cas (malheureusement, je dirais) de nombreux électeurs potentiels dans Marie-Victorin.

L’effet réel, sur le vote de lundi, des mauvaises semaines du gouvernement ? Difficile à évaluer.

Surtout que le taux de participation est traditionnellement faible dans une élection complémentaire. Mais cette fois, les partis y ont vraiment mis toute la gomme. Le PQ y joue son avenir. Et il s’agit de la seule répétition générale avant le scrutin général du 3 octobre.