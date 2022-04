Le monde actuel me décourage

Quelqu’un m’a dit un jour qu’on cessait de vivre quand on décrochait des problèmes des autres. Que ce soit de nos proches, de notre communauté, de notre pays, ou de notre planète tout entière. Ce qui fait que le nombrilisme actuel m’inquiète. Et je ne parle pas seulement des gens qui ont refusé de se faire vacciner et qui ont mis la santé des autres en péril au nom de leur sacro-sainte liberté personnelle.

Je parle aussi de nos gouvernements qui ne prennent pas les moyens pour stopper la pollution, les inégalités sociales, le racisme systémique, l’enrichissement éhonté des très riches au détriment de l’immense majorité des pauvres. Je parle de ces hommes forts de la planète, prêts à tout pour gagner davantage encore, prêts à la guerre, froide ou pas, qui fera inévitablement des millions de victimes.

Remarquez bien, Louise, que ça les arrangerait sans doute, ces gens de pouvoir et d’argent, qu’une bonne catastrophe mondiale se produise ! Imaginez des dizaines, pourquoi pas des centaines de millions de morts ! Plus de problèmes de surpopulation, de manque de ressources énergétiques, plus de démocrateux dans les pattes. La belle et sainte loi du plus fort au pouvoir pour de bon !

J’avoue que la tentation de baisser les bras et de s’occuper seulement de notre petite affaire est grande. Comme disait déjà un de nos cinéastes inspirés des années 70 : pourquoi ne pas vivre les années qui nous restent à vivre dans le confort et l’indifférence ? Avec un seul petit problème, selon moi, c’est que la planète, tout autant que le virus d’ailleurs, s’en fout complètement de notre égocentrisme, de nos sentiments et de nos émotions, et qu’elle nous le fera savoir très clairement en temps et lieu. Mais alors là, il risque d’être trop tard !

Votre réflexion est justifiée, et l’ensemble des éléments négatifs concernant la situation mondiale relevés dans celle-ci peut effectivement donner envie de décrocher pour retourner planter des patates dans ses terres en faisant comme si de rien n’était. Mais je crois qu’agir ainsi serait de la démission pure et simple, et qu’on n’a tout simplement pas le droit de s’y laisser aller.

Pour réagir plus énergiquement à ce que vous dites, voici un extrait d’un texte écrit par Edgar Morin, sociologue et philosophe français, à l’occasion de son centième anniversaire : « La crise favorise les forces les plus contraires. Je souhaite que ce soient les forces créatives, les forces lucides et celles qui recherchent un nouveau chemin, celles qui s’imposent, même si elles sont encore dispersées et faibles. Nous pouvons nous indigner, à juste titre. Mais nous ne devons pas nous enfermer dans l’indignation.

Il y a quelque chose que nous oublions ; il y a vingt ans, un processus de dégradation a commencé dans le monde. La crise de la démocratie n’est pas seulement en Amérique latine, mais aussi dans les pays européens. La maîtrise du profit illimité qui contrôle tout est dans tous les pays. Idem la crise écologique. L’esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser. Sinon nous sommes victimes.

Nous voyons s’installer les éléments d’un totalitarisme. Celui-ci n’a plus rien à voir avec celui du siècle dernier, car il y a tous les moyens pour faire surgir un totalitarisme de surveillance. Le problème, c’est d’empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous.

À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter ? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous avons besoin de vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité ». Ce qui pour moi correspond à la nécessité que nous avons de réagir pour inverser le mouvement du rouleau compresseur en travaillant encore plus pour faire valoir le droit inaliénable de chacun des citoyens du monde à une vie belle.