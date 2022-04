Les créateurs: des rencontres artistiques inspirantes

Nombreux sont les adolescents artistes qui rêvent d’être soutenus et aiguillés par des mentors pour préparer un numéro devant public et caméras. Six d’entre eux ont eu ce privilège grâce à l’initiative Les créateurs, un projet conçu afin de faire rayonner des jeunes du secondaire.

On fait leur connaissance dans Les créateurs - les ateliers (telequebec.tv), une série de rendez-vous web qui pave la voie à une émission de variétés qui sera diffusée les 27 et 28 mai sur les ondes de Télé-Québec. Une production à laquelle ces adolescents prendront part en foulant tour à tour les planches.

Grosse Surprise

Appelés à développer un numéro autour du thème de l’amour, de l’humour, du fantastique ou de l’horreur, ces talentueux et sympathiques jeunes sont épaulés par des artistes d’ici qui ont fait leurs classes et qui viennent les surprendre. Découlent de ces visites impromptues des collaborations instantanées qui plaisent tant aux principaux intéressés qu’aux téléspectateurs.

La surprise est de taille pour King Fali, un rappeur à qui Marie-Mai propose une collaboration musicale et offre des conseils pour bonifier sa future performance. « Toute ma vie, je vais me rappeler de ce moment », dit le chanteur après avoir discuté avec elle et avoir grandement amorcé la répétition de son numéro.

Au-delà des surprises, on est témoin de la puissance de l’art, de son pouvoir unificateur alors que deux artistes – l’un de la relève et l’autre établi – font preuve d’une belle générosité.

Outre Marie-Mai, le chanteur Émile Bilodeau, la chorégraphe Kim Gingras, la slameuse Eikahna Talbi (Queen Ka), la dessinatrice Vanessa Lalonde et l’humoriste Anas Hassouna se sont aussi prêtés au jeu, partageant leur passion avec des jeunes dont le besoin viscéral de faire parler leur art est beau à voir. À partir d’une œuvre forte, ils créent avec eux et partagent leur vaste expérience.