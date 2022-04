Les grands retours de la belle saison

Le printemps a ses classiques qui nous accompagnent souvent une bonne partie de l’été. Les concepts sont plus légers. On mise sur le plaisir et la découverte. Sur la culture aussi qui a été malmenée ces dernières années, mais qui, pourtant, nous a aidés à garder un certain équilibre. Plusieurs émissions printanières connaissent une longévité impressionnante et ont assurément une belle cote d’amour. Coup d’envoi de 15 franchises qui se réinstallent sur nos quatre chaînes généralistes.

À TVA

L’île de l’amour

Photo courtoisie, TVA

La téléréalité la plus sexy est de retour pour une 2e saison. Nous découvrirons nos célibataires sous le chaud soleil de la République dominicaine. Naadei Lyonnais assure de nouveau l’animation. On a toujours hâte d’entendre les commentaires de Mehdi Bousaidan qui jette un regard humoristique sur le quotidien des insulaires prêts à tout pour se démarquer et former un/des couple(s). Parce que rien n’est acquis. On nous promet de belles twists.

◆ Du lundi au jeudi 21 h dès le 18 avril à TVA

Escouade 99

Photo courtoisie, TVA

C’est la saison deux de cette adaptation orchestrée par Patrick Huard. Max Lemieux (Mickaël Gouin) devra remettre son insigne pour des raisons secrètes. Le commandant Célestin (Widemir Normil) va tenter de déjouer des plans machiavéliques de sa rivale et ennemie, la commandante Tassé (Isabelle Vincent), qui veut sa chute. Sachant qu’il n’a plus de chance de conquérir Rosalie (Bianca Gervais), Charles (Guy Jodoin) va jeter son dévolu sur Viviane (Mélissa Bédard), une nouvelle venue. Enceinte, Valérie (Léane Labrèche-Dor) va tenter de soutirer des avantages de sa situation.

◆ Mardi 19 h 30 dès le 26 avril à TVA

LOL

Photo courtoisie, TVA

Cette série humoristique sans dialogue continue de séduire le public ici comme à l’étranger. Réal Bossé, Martin Drainville, Sylvie Moreau, Julie Ménard et Antoine Vézina sont de retour pour une 11e saison.

◆ Dimanche 19 h dès le 1er mai à TVA

Un zoo pas comme les autres

Photo courtoisie, Éric Myre

Dans cette 4e saison, Émilie et Clifford ne manquent pas de projets et entreprennent de nouveaux aménagements pour leurs pensionnaires. Une réserve boréale et une savane africaine, toutes deux recréées comme des milieux naturels, sont au programme afin d’accueillir de nouvelles espèces. Une belle série bienveillante.

◆ Lundi 19 h 30 dès le 25 avril à TVA

Arrive en campagne

Photo courtoisie, TVA

D’où viennent les aliments que l’on retrouve sur notre table et quels sont les défis que doivent relever nos agriculteurs, voici la mission de cette série qu’anime désormais Bob le chef. Chaque épisode est une incursion de citadins dans une ferme pendant deux jours. Chaque épisode met en lumière un aliment. Une expérience enrichissante qui donne lieu à des éclats de rire et des échanges amicaux. Il s’agit de la 7e saison.

◆ Jeudi 19 h 30 dès le 28 avril à TVA

Sucré salé

Photo courtoisie, TVA

Patrice Bélanger revient à la barre du populaire magazine culturel qui en est à sa 21e saison. Grandes entrevues et reportages seront de retour afin de mettre en valeur les actualités de nos artistes. L’ambiance est conviviale, on mise sur le plaisir et les confidences. Patrice est curieux et mène de bonnes discussions. La liste des collaborateurs de cette saison sera dévoilée sous peu.

◆ Du lundi au jeudi 18 h 30 dès le 23 mai à TVA

Sur ICI Télé

Bonsoir, bonsoir !

Photo courtoisie, ICI Télé

Jean-Philippe Wauthier s’installe à la barre du talk-show estival pour une 5e saison. Entrevues, chroniques de ses collaborateurs délirants et musique seront de nouveau au rendez-vous. Tout comme des nouvelles culturelles du pays et d’autres qui dépassent nos frontières.

◆ Du lundi au jeudi 21 h dès le 18 avril sur ICI Télé

Les chefs

Photo courtoisie, ICI Télé

Nous nous sommes ennuyés d’Élyse Marquis et du dévouement et de la créativité des aspirants-chefs depuis deux ans. Mais voici que le populaire concours culinaire reprend du service pour une 11e saison. Quelques changements ont été apportés. On remarque que la réputée cheffe Colombe St-Pierre agira dorénavant comme coach et mentor. Habitée d’une belle folie, elle saura sans aucun doute inspirer les candidats. Isabelle Deschamps Plante se joint au trio de juges. On nous dit que la pâtisserie occupera une belle place cette saison.

◆ Lundi 20 h dès le 18 avril sur ICI Télé

Dans l’œil du dragon

Photo courtoisie, ICI Télé

Les inventeurs québécois auront la chance de se faire valoir pour une 11e saison. On estime qu’une centaine d’entrepreneurs défileront sous nos yeux dans l’espoir d’avoir un coup de pouce. Un nouveau dragon s’ajoute à la production : David Côté, cofondateur de LOOP Mission. En 2019, il participait lui-même à l’émission avec sa conjointe et associée afin de présenter leur projet.

◆ Mercredi 20 h dès le 20 avril sur ICI Télé

Question de jugement

Photo courtoisie, ICI Télé

Pierre Hébert anime, pour une 2e saison, ce jeu qui met en lumière non pas ce que les personnalités invitées feraient dans la situation mentionnée, mais plutôt comment le public les perçoit. Non seulement Pierre réussit à leur tirer la pipe aussi gentiment qu’habilement, mais il est souvent très drôle de voir la réaction des vedettes face au sondage. Ça demande humilité et autodérision.

◆ Du lundi au jeudi 19 h dès le 25 avril sur ICI Télé

À Télé-Québec

Les poilus

Photo courtoisie, ICI Télé

Pour une 5e saison, le vétérinaire Sébastien Kfoury reçoit des personnalités auxquelles il fait découvrir les habitudes d’animaux domestiques et exotiques dans une atmosphère de talk-show.

◆ Dimanche 19 h dès le 1er mai sur ICI Télé

Un chef à la cabane

Photo courtoisie, Télé-Québec

Le chef Martin Picard nous invite à sa cabane pour une 10e saison. Créatif, il repousse les limites de la gastronomie. C’est aussi un excellent passeur de savoir. Pour la première fois, nous assisterons à l’effervescence de la saison des sucres dans son entièreté.

◆ Vendredi 20 h à Télé-Québec

Y’a du monde à messe

Photo courtoisie, Bernard Fougeres

Des personnalités issues de milieux divers passeront au confessionnal pour une 6e saison. Christian Bégin sera de retour cet été pour ces rendez-vous qui donnent lieu à des échanges loin des sentiers battus. Bien que le lien qui unit les invités soit parfois un peu large, la conversation donne souvent des pistes de réflexion intéressantes. Et on apprécie une émission qui met en lumière le parcours de gens dont on parle peu.

◆ Vendredi 21 h dès le 24 juin à Télé-Québec

Sur Noovo

Vendre ou rénover

Photo courtoisie, Noovo

En cette période de surchauffe immobilière, vendre ou rénover est plus que jamais une bonne question à se poser. Dans chaque épisode depuis quatre saisons, le designer Daniel Corbin et l’agente Maïka Desnoyers accompagnent un couple, dont la maison ne lui convient plus.

◆ Lundi 20 h sur Noovo

Tous pour un chalet

Photo courtoisie, Sacha Bourque

Diffusée d’abord sur Canal vie depuis quatre saisons, ce concours animé par Mathieu Baron oppose des duos qui rénovent leurs chalets. Des défis leur permettent d’obtenir des privilèges et d’éviter l’éviction.

◆ Lundi 21 h sur Noovo